İngiliz kraliyet ailesinden kimleri hedef alacağı da merak konusu olan Harry'nin kitabıyla ilgili iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Harry'nin kitabında, geçmişte yaşadıklarını ve yaptığı hataları masaya yatıracağı belirtiliyor.

'HARRY'NİN KİTAP YAZACAK BECERİSİ YOK'

Fakat Prens'in bu girişimine kraliyet ailesi uzmanı, yazar ve sosyelit Lady Colin Campbell'dan ilginç bir çıkış geldi. Campbell'e göre 'Prens Harry, kitap yazabilecek kapasiteye sahip değil. Çünkü, Eton Koleji'ndeki öğrencilik yıllarında İngilizce derslerinden başarısız olmuştu. Cambpell, Prens'in, kendi başına iki satırı yan yana getirme becerisi olmadığını savundu. Daha önce de Prens Harry'ye yönelik iddialarıyla gündeme gelen Lady Colin Campbell "Harry, Kraliçe'nin konuştuğu İngilizce'ye konuşmak üzere yetiştirildi. Ama bunu her zaman yapmadığını söylemek gerek" diye konuştu.

'HAYALET YAZAR' KALEME ALACAK

Evening Standart Gazetesi, Prens Harry'nin anlaşmasını yaptığı kitabı kendisinin kaleme almayacağını, bunu için bir "hayalet yazar" ile çalışacağını ileri sürdü. İddialara göre bunun için çalışacak kişi ise daha önce de bu tür işlerde imzası olan ve dili iyi kullanmasıyla tanınan yazar JR Moehringer. Pulitzer ödüllür Moehringer, daha önce Pulitzer ödüllü yazar, bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı. İngiliz basınında yer alan bir habere göre de Prens Harry ile onun anılarını yazacak olan hayalet yazarı George Clooney tanıştırdı.

DAHA ÖNCE DE ÇARPICI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Prens Harry'nin kitap yazacak becerisi olmadığını ileri süren Lady Colin Campbell, daha önce de İngiliz kraliyet ailesinin en asi üyesi hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti. Cambpell, Harry'nin her zaman medyanın ilgisini çekmek ve uluslararası alanda ünlü olmak gibi bir hırsı bulunduğunu ama bunu nasıl yapacağını tam olarak bilemediğini ileri sürdü.



