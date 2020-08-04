Harun Eren: Çok çalıştım ve kendime inandım

Kampüs Koleji Fen Lisesi öğrencisi Eren, “Ailemin ve çevremin bana güvendiğini hissetmek benim de güvenimi arttırdı. Okulumun verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi çok büyük. Hayalim tıp fakültesinde okumak” diye konuştu. Kampüs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Adnan Gülberk de, “Öğrencimizin başarısının ailesine, ülkesine ve sonraki kuşaklara örnek olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.



