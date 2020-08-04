Türkiye Harun Eren: Çok çalıştım ve kendime inandım

Harun Eren: Çok çalıştım ve kendime inandım

Türkiye

Harun Eren: Çok çalıştım ve kendime inandım

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS), Alan Yeterlilik Testi (AYT) alanındaki tüm soruları doğru cevaplayan Harun Eren, “Çok çalıştım ve kendime inandım” dedi.

04 Ağustos 2020, Salı 17:41 Son Güncelleme:
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Kampüs Koleji Fen Lisesi öğrencisi Eren, “Ailemin ve çevremin bana güvendiğini hissetmek benim de güvenimi arttırdı. Okulumun verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi çok büyük. Hayalim tıp fakültesinde okumak” diye konuştu. Kampüs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Adnan Gülberk de, “Öğrencimizin başarısının ailesine, ülkesine ve sonraki kuşaklara örnek olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.


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