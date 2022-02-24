Harun Tekin: Fotoğraf konusu bana biraz tuhaf geliyor

Harun Tekin, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in “Sosyal hayatta yabani misindir?” sorusunu, “Yabaniyimdir biraz. 'Yıllar geçtikçe daha az yabani oldum' diyebilirim. Aslında bu hep böyledir; küçükken sevecen olanlarda yabanileşme, çocukken yabani olanlarda yaş ilerledikçe sevecenleşme olduğunu gözlemleyebiliriz" şeklinde cevapladı.

Mor ve Ötesi'nin solisti, "Esasen benim sohbet etmek veya sosyalleşmekle ilgili bir sorunum yok. Sadece fotoğraf konusu bana biraz tuhaf geliyor" itirafında bulundu.

'ÜNLÜ, ÜNLÜ!'

44 yaşındaki müzisyen, "Fotoğraf meselesi şu yüzden acayip geliyor; insanlar 'Seni gördük hadi bunu kanıtlayalım' refleksiyle yöneliyor ve bir anda fotoğraf çekilmek istiyor. Aramızda hiçbir muhabbet olmadan bunu yapmak tuhaf geliyor" açıklamasını yaptı.

Koray Candemir'le yaşadıkları bir olayı paylaşan Tekin, "Beni Koray Candemir bile zannetmiş olabilirsin. Çünkü bir keresinde Koray’la beraber konserdeyken bize eşlik eden rodi'mizi (orkstranın enstrümanlarından sorumlu kişi) ünlü biri zannedip, fotoğrafını çekmemizi isteyen biriyle karşılaşmıştık. Koray'la fotoğrafı çektikten sonra rodi'miz çok mutlu oldu. Fotoğraf çekilen hayran da arkadaşlarına rodi'yi kastederek, 'Ünlü, ünlü’ diye bağırdıktan sonra sevinçten ağlayarak ayrılmıştı yanımızdan" dedi.

'HEP YENİ BİR ŞEY YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Harun Tekin, “Sürekli değişen ama kimliğini de koruyan bir müzik yaptığımızı düşünüyoruz. Radikal değişiklikler olmalı mı bilemiyorum. Kendi müzik evrenimizde ürettiklerimiz bambaşka bir tasarı gibi kalıyor. Belki de bu evrenleri biraz daha yaklaştırmaya çalışıyoruz. O zaman da ‘Aa evet bu öncekinden daha farklıymış’ kısımları da ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "Sirenler albümünde çok zamanlılık üzerine bir şey kurmaya çalıştık. O çok zamanlılığı da müziğin kendisinde bakıldığı zaman 'Bu şarkı daha önceki albümde olabilirdi' diyenler de var, 'Tam da bu albümde olmalıydı bu şarkı' diyenler, ‘Bak bu yeni galiba’ diyenler de var. Eğer bu üçünün de olduğunu hissediyorsa dinleyiciler o zaman güzel bir şey oluyor" şeklinde konuştu.

Harun Tekin, “Bir toplumun ve bireylerinin geçmişi, geleceği ve şimdiyi aynı melankoliyle, aynı umutla ve aynı duyguyla deneyimlemesi nedir senin açından?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Duygular takibi zor şeylerdir. Bizlerin maruz kaldığı gündem içerisinde sakin, soğukkanlı veya sevgi dolu insanlar olarak kalmamız çok zor. Bu gündemlerle karar verme kaslarımız da gevşemeye başlıyor ve sürekli yanlış kararlar verip, öfkeyi başka yerlere yönlendiren kişilere dönüyoruz. Çünkü öfkenin gideceği bir yer. İşimiz gereği sosyal medya hesaplarımızı aktif kullanıyoruz ancak tamamen kapatan insanlar bu duygu git gellerini daha sağlıklı yaşıyor. Bu konuda en büyük faktör de hız. Belki biraz durup yavaşlamak gerekiyordur."