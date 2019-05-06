Harun Tekin: Hatamdan sonra hocama baktım

Harun Tekin, Kasımpaşa maçında Neustadter’in geri pasında büyük bir hataya imza attı. Topu ayağının altından kaçıran Harun, takımının 1-0 yenik duruma düşmesine neden oldu

06 Mayıs 2019, Pazartesi 07:34
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Harun Tekin: Hatamdan sonra hocama baktım

Harun Tekin, Kasımpaşa maçında Neustadter’in geri pasında büyük bir hataya imza attı. Topu ayağının altından kaçıran Harun, takımının 1-0 yenik duruma düşmesine neden oldu.

Alınan galibiyet, 29 yaşındaki file bekçisini fazlasıyla mutlu etti. Harun, yediği golden sonra büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, “Hemen hocamla göz göze geldim. Bana ‘Sorun yok, oyununa bak’ işareti yaptı. Soyunma odasında da herkes büyük destek verdi. Bu nedenle hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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