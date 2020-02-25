Harvey Weinstein göğüs ağrısıyla hapishaneden kaytarıyor mu?

Dün görülen mahkemede 'basit cinsel saldırı ve tecavüz' ile 'ağır taciz'den suçlu bulunan, daha ağır ceza gerektiren 'nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz'den ise beraat eden Harvey Weinstein'in cezaevine gönderilmesinden kısa bir süre sonra göğüs ağrısı şikayetiyşe Manhattan'daki Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Sözcüsü, Weinstein'in önlem amacıyla hastaneye kaldırıldığını, tansiyonun çıktığı fark edilince ambulansın devreye girdiğini açıkladı. Weinstein'e yakın bir kaynak, diyabet ve sırt ağrısı nedeniyle genel sağlık durumunun çok iyi olmadığını, ancak biraz da 'numara' yaptığının düşünüldüğünü aktardı.

25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

Weinstein'in avukatı Donna Rotunno, Fox News'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin düzensiz kalp atışlarının da kontrol edildiğini belirterek şimdi ise 'iyi' olduğunu söyledi. Weinstein'in kelepçeli olmadığı, ancak hapishane memurlarının gözetiminde tutulduğu ifade ediliyor. 25 yıla kadar haps istenen 67 yaşındaki Weinstein'in cezası Mart ayında açıklanacak. Weinstein'in avukatları ise kararı temyize götüreceklerini söyledi. Weinstein'in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan pek çok kadın, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin başlamasına önayak olmuştu. Weinstein'i cinsel istismarla suçlayan en az 80 kadın arasında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.