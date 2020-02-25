Harvey Weinstein kaybetti, kadınlar kazandı

ABD’li oyuncular Ashley Judd (51) ve Rose McGowan (46), Hollywood’da cinsel tacizlere karşı 2017’de bayrak açmıştı. Sektörün en güçlü yapımcısı Harvey Weinstein’ı (67) hedef alan oyuncuların bu isyanı dünya çapında bir kadın hareketini tetiklemişti. Sosyal medyada ‘#MeToo’ başlığıyla açılan paylaşım, dünya genelinde taciz mağduru 12 milyon kadını birleştirmişti. ‘#MeToo’ rüzgarıyla, 13’ü tecavüz iddiası ile 93 kadın Weinstein’ı cinsel saldırı ile suçlamış, 30’dan fazla kadın dava açmıştı.

6 kadın vazgeçmedi

Ancak, Weinstein’ın toplam 25 milyon dolara anlaştığı 30’u aşkın kadın davasını geri çekmişti. Vazgeçmeyen 6 kadın ise Weinstein’ı sanık sandalyesine oturttu. Bu kadınlardan biri prodüktör asistanı Miriam Haley, diğeri ise oyuncu Jessica Mann’di. Weinstein dün New York’ta 5 kadın 7 erkekten oluşan jüri tarafından ‘üçüncü dereceden tecavüz ve cinsel tacizden’ yani ağır tacizden suçlu bulundu.

'Rızası dahilinde'

Kısaca; Weinstein’ın gücünü ve pozisyonunu kullanarak kendisiyle eşit konumda olmayan kadınlardan cinsel menfaat sağladığı tescillendi. Yapımcı, birinci dereceden tecavüzden ise beraat etti. 11 Mart’ta cezası açıklanacak olan Weinstein’ın 5 ila 25 yıl hapis alması bekleniyor. Dünya gündemine oturan karar “Hukuk sisteminde yeni bir çağın başlangıcı. Artık cinsel saldırı davalarında ‘rızası dahilinde’ savunmasında taraflar arasında ‘eşit güç’ aranacak” diye yorumlandı.

Saldırgan savunma tarzıyla “bulldog” diye anılan Weinstein’ın avukatı Donna Rotunno’ya (44) kadın örgütleri büyük tepki göstermişti.

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