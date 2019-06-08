West Ham’ın milli sol beke ilgisi, ciddileşiyor. İngiliz ekibi, kendileri için çok düşük bir bedel olan Hasan Ali’nin 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazır. 29 yaşındaki oyuncunun Alman pasaportunun bulunması, Bordo-Mavili ekip için bu transferi kolaylaştırıyor. West Ham’ın, başarılı futbolcunun menacerlik şirketi ROGON ile temasa geçtiği kaydedildi.

İngiliz ekibine transfer olmaya sıcak bakan ve şu anda Milli Takım kampında bulunan Hasan Ali, Fransa ve İzlanda maçlarının ardından son kararını verecek.