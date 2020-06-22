Hasan Ali Kilci kimdir?

28 Mayıs tarihinde astıma bağlı kalp krizi geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Ali Kilci, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü beyine pıhtı atması sonucu bitkisel hayata girmiş ertesi gün beyin ameliyatına alınmıştı. Doktorlarının, “umudumuzu kaybetmedik” açıklaması yaptığı Kilci, 21 Haziran 2020 Pazar günü nabzının düşmesi ve beyin ölümü gerçekleşmesi sonucu vefat etti.

Hasan Ali Kilci toprağa verildi

Hasan Ali Kilci için Hacılar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.Hacılar Cami Kebir'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilci'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.Törene, Kilci'nin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Azerbaycan Devlet Beden Eğitimi Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Kayseri Ticaret Odasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ticaret Odaları Komisyon Üyeliği, Ticaret Odalar ı Konsey Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcılığı, DMT (Dünya Ticaret Merkezi) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi), KTO Turizm İşletmesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı yaptı. Ayrıca birçok ekonomik ve sosyal kuruluşta yönetim kurulu üyeliği ve başkanlıklar yapmıştır. Erciyesspor ve Kayserispor Kulüplerinde teknik adam, yönetici, asbaşkan ve başkan olarak görev aldı.

Ali Kilci, 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden XXV. Dönem Kayseri Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. (7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015)