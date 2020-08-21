istanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün açıklanan Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu, ilk firesini verdi. Mert Fırat, Harun Tekin, Yekta Kopan, Kenan Kocatürk, Rumeysa Kiger, Özlem Ece, Levent Erden ve Saffet Emre Tonguç gibi isimlerle birlikte kurulda yer aldığı duyurulan akademisyen, sanat eleştirmeni ve küratör Prof. Hasan Bülent Kahraman, görevinden istifa etti. Kurul üyeliğine getirildiğini basından ve birkaç gün önce kendisine gönderilen bir mektuptan öğrendiğini, öncesinde bu konu hakkında en küçük bir bilgisi ve talebinin olmadığını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

Benzer üyelikleri de kabul edememiştim

“Gıyabımda düşünülmüş ve verilmiş bir karardır. Bunu bir teveccüh olarak kabul ediyorum. İlgi gösterenlere müteşekkirim. Söz konusu ilginin otuz yıldan fazla bir süredir kültür sanat dünyasının çok farklı zeminlerinde yaptığım görevlere dönük bir teveccüh olduğunu düşünüyorum. Görevden istifa edişim tümüyle öznel nedenlerledir. Daha öğrenir öğrenmez ayrılmayı düşündüm. Çünkü çok yaygın ve hacimli çalışmalar ve üniversitedeki görevim nedeniyle yeni bir kurul üyeliğini taşıyamazdım. Üyeliğim kâğıt üstünde kalacaktı. Bu nedenle bahsettiğim tüm bu gelişmeleri ifade ederek istifamı Kültür Dairesi Başkanlığı’na sundum. Nitekim bu arada bana gelmiş benzeri danışma kurulu üyeliklerini de aynı gerekçelerle kabul edememiştim.”

Sosyal medyada üzücü yorumlar

Prof. Kahraman, kararın açıklanmasıyla istifa arasında geçen çok kısa sürede sosyal medyada yazılanların üzücü ve kırıcı olduğunu vurguladı:

“Bu konuda İBB’nin eleştirilmesine de ayrıca üzüldüğümü belirtmeliyim. Hakkımda söylenenlerse kabul edilecek şeyler değildir. Bunlar dar bir bakış açısının ve eleştirel tahammülü olmayan çevrelerin görüşleridir. Ne söylendiğinden çok nerede söylendiğine bakan bir anlayışın yansımasıdır. Türkiye’deki sağ hakkında da sol hakkında da kitaplar yazdım. Türkiye’deki ilericiliği de muhafazakârlığı da anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Türkiye’nin bu dar çemberden çıkacağına ve çok daha olumlu, yapıcı bir anlayışa ulaşacağına yürekten inanıyorum.”

Kucaklayıcı bir yaklaşım

İBB tarafından Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu’nun kurulmasını son derecede önemsediğinin altını çizen Kahraman, şöyle devam etti: “Kurul üyelerini kutluyorum. Eşsiz ve ebedi İstanbul’un uluslararası coğrafyada bir bütün birikimiyle bir kültür ve sanat şehri olması için bu türden çalışmalara büyük ihtiyacımız var. Kurulun kapsayıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla bu sonuç için çalışacağına eminim.”

Çoksesli olmalı

Halen Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı görevlerini yürüten Prof. Kahraman, 2010’dan bu yana Contemporary İstanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurulu üyesi. Fikri Sağlar döneminde Kültür Bakanlığı’nda da danışman olarak görev yapan Kahraman, “O günlerde hazırladığımız bazı projeler bugün dahi uygulamaya konacak düzeydedir ve uygulanması halinde çok farklı sonuçlar üreteceğine eminim. Kültür-sanat alanı kapsayıcı, geniş ve yaygın bir tutum içinde olmalıdır. Bir o kadar da diyaloğa dayalı, farklılıklara açık, çoksesli olmak zorundadır. Bunlar yoksa zengin bir kültürel dünyadan söz etmek olanaksızdır” diye konuştu.

Erkan Aktuğ - Hürriyet