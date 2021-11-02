Youtube’da yayınladığı videoların ardından Exxen’de program yapmaya başlayan Hasan Can Kaya ve yönetmen sevgilisi Sultan San 2 buçuk yıldır birliktelerdi. Ancak son gelen haberlerde çiftin ayrıldığı konuşuluyordu. Haberlerin ardından ayrılığın nedeni de merak edilmeye başlandı…

HASAN CAN KAYA VE SULTAN SAN AYRILDI MI?

Hasan Can Kaya ve Sultan San, televizyon ekranlarından tanına isimler olsa da ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Son zamanlarda çiftin ayrıldığına ilişkin yayınlan haberlerin ardından Hasan Can Kaya’nın ayrılık haberini doğruladığı öğrenilirken ayrılığın nedenine dair açıklama bulunmuyor.

SULTAN SAN KİMDİR?

1983 doğumlu Sultan San, Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı, son zamanlarda ise "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yapan Sultan San, Şöhret dizisinin 1. ve 2. sezonunda yardımcı yönetmenlik yaptı, genellikle BKM projelerinde yer aldı. Sultan San’ın görev aldığı en çok bilinen projeler ise şunlardır;

Konuşanlar

Can Dostlar

İnsanlar Alemi

5er Beşer

Güldüy Güldüy Çocuk Show

Güldür Güldür Show

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören’de dünyaya gelen Hasan Can Kaya aslen Malatayalıdır. Uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM’de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.