Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Hasan Cevher son yolculuğuna uğurlandı. Cevher aynı birimde görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilmişti.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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Hakkâri Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bünyesinde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in Hakkâri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Cevheri'n cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.
Cevher'in cenaze törenine Eşi Asude Cevher, babası Yusuf Cevher, annesi Sevgi Cevher ve yakın derecede akrabaları başta olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasi askeri ve emniyet mensubu katılım gösterdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.