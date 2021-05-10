Sanatçı, tüm detayları üzerinde titizlikle çalıştığı “Hadi Oradan Deli” türkünün kayıtlarını bitirdi. Türkülerin sevilen sesi, çalışmanın çıkış tarihi olarak Ramazan Bayramı’nı seçti.

YOUTUBE KANALINDA

Hasan Çoban’ın, “Dinleyicilerime bayram hediyesi olsun” dediği “Hadi Oradan Deli” hem dijital platformlarda yayınlanacak hem de sanatçının YouTube kanalında paylaşılacak. Ünlü türkücü, daha önce “Nerelere Gidem Ben”, “Mendilim Benek Benek”, “Gel Alsana”, “Engin’e Ağıt”, “Fıstıkları Tolu Vurdu”, “Gaziantep’in Kralları” single’larını yayınlamış, türküseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

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