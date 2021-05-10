Hasan Çoban'dan bayram sürprizi
Gaziantep’in türkü dünyasına armağanı Hasan Çoban, yeni single çalışmasını dinleyicileriyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:01 Son Güncelleme:
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Sanatçı, tüm detayları üzerinde titizlikle çalıştığı “Hadi Oradan Deli” türkünün kayıtlarını bitirdi. Türkülerin sevilen sesi, çalışmanın çıkış tarihi olarak Ramazan Bayramı’nı seçti.
YOUTUBE KANALINDA
Hasan Çoban’ın, “Dinleyicilerime bayram hediyesi olsun” dediği “Hadi Oradan Deli” hem dijital platformlarda yayınlanacak hem de sanatçının YouTube kanalında paylaşılacak. Ünlü türkücü, daha önce “Nerelere Gidem Ben”, “Mendilim Benek Benek”, “Gel Alsana”, “Engin’e Ağıt”, “Fıstıkları Tolu Vurdu”, “Gaziantep’in Kralları” single’larını yayınlamış, türküseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı.
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