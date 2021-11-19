Hasan Dağı, yaz-kış karlı zirvesiyle görenleri büyülerken, binlerce yıl önce gerçekleşen volkanik patlaması sonucunda İç Anadolu Bölgesi’nde birçok doğa harikasına neden olduğu belirtiliyordu. AFAD’ın volkanik hareketlilik tespit edildiğini açıklamasının ardından ise Hasan Dağı en son ne zaman patladı? Hangi ilimizdedir? Volkanik Hasan Dağı aktif mi? soruları yoğunluk kazandı…





HASAN DAĞI NEREDE, HANGİ İLDE?

Türkiye’nin 2. Büyük volkanik dağı olan Hasan Dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde Niğde ve Aksaray il sınırları arasında yer alıyor.

HASAN DAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Deniz seviyesinden 3268 metre yükseklikte olan Hasan Dağı’nın en son M.Ö 6200 yılında patladığı belirtiliyor.

VOLKANİK HASAN DAĞI AKTİF Mİ?

Hasan Dağı'nın son olarak bugünden yaklaşık 8 bin yıl öncesinde patladığı düşünülüyor. Bununla birlikte bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda bölgede sıcak su ve gaz çıkışı olduğu daha önce de tespit edilmiş. Son zamanlarda gerçekleşen depremlerin ardından bilim insanları Hasan Dağı'nda halihazırda var olan sıcak su ve gaz çıkışlarını yeniden inceleme altına aldıklarını belirtiyor.

Ancak şu an için Hasan Dağı'nın aktifleşmesi, patlaması veya lav püskürtmesi gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil.