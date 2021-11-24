Türkiye Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören! Eski İçişleri Bakanı yarın toprağa verilecek

Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören! Eski İçişleri Bakanı yarın toprağa verilecek

Türkiye

Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören! Eski İçişleri Bakanı yarın toprağa verilecek

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87) için TBMM'de tören düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan Fehmi Güneş için törende Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 14:02 Son Güncelleme:
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87) için TBMM'de tören düzenlendi.

42'nci hükümette İçişleri Bakanlığı yapan, 18'inci ve 22'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, dün sabah Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Güneş için TBMM'de tören düzenlendi.



TÖRENE KATILANLAR

Törene Güneş'in yakınlarının yanı sıra 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, eski bakan ve milletvekilleri katıldı.

Törende Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, yarın Sakarya'da toprağa verilecek.


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