Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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