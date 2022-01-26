Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 14 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:01 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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