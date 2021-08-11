Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuru detayları belli oldu.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:44 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 öğretim üyesi alımı yapacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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