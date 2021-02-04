Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi yayınlandığı tarihten itibaren (4 Şubat 2021) 15 gün olarak açıklandı.

04 Şubat 2021, Perşembe 15:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, profesör doktor, doçent doktor ve doktor öğretim üyesi kadroları için 7 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

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