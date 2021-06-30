Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacağını açıkladı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.