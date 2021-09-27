Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
27 Eylül 2021, Pazartesi 17:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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