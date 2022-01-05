Türkiye Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Türkiye

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 16:35 Son Güncelleme:
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacaktır.

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