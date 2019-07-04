Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı’na öğretim üyesi alınacak. Peki, öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Hasan Kalyoncu Üniversitesi doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların hemşirelik alanında doktora yapmış olmaları ve Halk Sağlığı alanı ile Tip 1 diyabetli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmaları gerekiyor.

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