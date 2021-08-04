Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 21 Ağustos 2017 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı. 2021 YAŞ kararları ile Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süresi uzatıldı. Haberin ardından pek çok kişi Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında ve nereli? araştırması yapmaya başladı…

HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?

Hasan Küçükakyüz, 1957 yılında Trabzon ilinin Of ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı.

1978 yılında Hava Harp Okulundan mezun olan Hasan Küçükakyüz, 1980 senesinde 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitiminin ardından 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladı.

1987 yılında Hava Harp Akademisini, 1994 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamladı.

Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri ile

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006),

Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008),

Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011),

Hava Harp Okulu Komutanı (2009),

Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012),

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013),

Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015),

Hava Eğitim Komutanı (2015-2016),

Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017) görevlerinde bulundu.

NATO Madalyası, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası bulunan Orgeneral Hasan Küçükakyüz 21 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya başladı.

Evli olup iki çocuk babası olan Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süresi, 2021 YAŞ kararlarında 1 yıl daha uzatıldı…