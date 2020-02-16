Alanyaspor maçında rakip takım kulübesine ve teknik direktörü Erol Bulut'a karşı söylemleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın cezası belli oldu. Şaş, Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak. Resmi açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ’ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı"