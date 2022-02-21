Siyaset Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti! Eski CHP Milletvekili Erdek'te toprağa verilecek

Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti! Eski CHP Milletvekili Erdek'te toprağa verilecek

Siyaset

Hasan Tahsin Uzun hayatını kaybetti! Eski CHP Milletvekili Erdek'te toprağa verilecek

CHP'li eski milletvekili Hasan Tahsin Uzun 97 yaşında Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatını kaybetti. Hasan Tahsin Uzun, İsmet İnönü’nün genel başkanlığındaki CHP’nin, 12 ve 13’üncü dönem Kırklareli milletvekili olarak TBMM’de yer aldı.

21 Şubat 2022, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun (97), Balıkesir'in Erdek ilçesinde vefat etti.

HASAN TAHSİN UZUN KİMDİR?

CHP'li eski milletvekili Hasan Tahsin Uzun 97 yaşında hayatını kaybetti. 1925 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğan Uzun, Edirne Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmenliğe Samsun’da başladı.

Uzun, bir süre çiftçilik ve yerel gazetecilik yaptıktan sonra İsmet İnönü’nün genel başkanlığındaki CHP’nin, 12 ve 13’üncü dönem Kırklareli milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşen ve bir mülkünü satarak CHP’ye bağışlayan Hasan Tahsin Uzun, ayrıca CHP Erdek İlçe Başkanlığına kütüphane bağışında bulundu.

Uzun'un cenazesi, Pazartesi günü Yalı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek mezarlığında toprağa verilecek.


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