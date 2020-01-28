Hasanpaşa köfte tarifi: Hasanpaşa köfte nasıl yapılır?
Köfteyi sulu yemek haline getirip şık sunumlar eşliğinde servis etmek istiyorsanız Hasanpaşa köfte tarifi tam size göre olacaktır. Misafirlerinize rahatlıkla yapabileceğiniz, ana yemek olarak şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz Hasanpaşa köfte tarifi arıyor yada Hasanpaşa köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız "Hasanpaşa köfte tarifi, Hasanpaşa köfte nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
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Hasanpaşa köfte tarifi
Hasanpaşa köfte malzemeleri
- 700 gr.az yağlı kıyma
- 2 soğan
- 1 yumurta
- 2 dilim ekmek içi
- Tuz, karabiber, yarım çay kaşığı kimyon
- Maydanoz, 2 yemek kaşığı sıvıyağ
Hasanpaşa köfte püresi için:
- 3 patates
- 1 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı kaşar rendesi
- Tuz, karabiber
Hasanpaşa köfte sos için:
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay bardağı su
Hasanpaşa köfte yapılışı
Köfte malzemelerinin hepsini karıştırın ve iyice homojen hale gelene kadar yoğurun. Kıymaya yuvarlak şekil vererek köfteler yapın. Ortasını parmaklarınızda çukurlaştırın. Yağlanmış fırın tepsisine dizerek 200 derece fırında pişirin. Patatesleri haşlayıp soyarak ezin,süt ve tereyağını katıp eriyene kadar kısık ateşte pişirin. Fırından çıkardığınız köftelerin içine püreyi doldurun, rendelenmiş kaşarları pürenin üzerine serpin. salça ve suyu küçük bir tavada kaynayana kadar pişirin. Tepsiye döküp yeniden fırına verin. Kaşarlar kızarınca fırından çıkartıp servis yapın.
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