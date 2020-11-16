Hasar tespitte dünyaya örnek olduk

Sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla önemli bir sınav verdiğini açıklayan Yaşar, “Sigorta şirketleri, sivil toplum örgütleri ve düzenleyici kurumlarıyla birlikte çok hızlı aksiyon aldı. Hemen Doğal Afet Sigortaları Kurumumuz ekipler halinde İzmir’de acil masalarını oluşturdu. Dünyaya örnek son derece teknolojik modellerle, dijital ortamlarda hasar tespitlerine başladılar. Kısa süre içerisinde 6000 civarında dosyanın incelendi. İhbarlar alındı ve dosyaların çalışmalarına başlandı. Kaldı ki zaten DASK, TARSİM, TRAMER ve Sigorta Bilgi Merkezi gibi kurumlarımız bizim gerçekten Dünya tarafından model ve örnek alınan, Türkiye tarafından geliştirilmiş, Türkiye’ye has ama Dünya’ya da örnek olmuş kurumlar. O yüzden gerçekten bir sigortacı olarak da iftihar ettiğim kurumlar” diye konuştu.



