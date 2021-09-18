Haşereleri bitiren bitkiler

SİNEKSAVAR FESLEĞEN

Fesleğen, sivrisinek ve karasinekleri evden ve bahçeden uzaklaştırmak için kullanılabilir. Fesleğen kokusu sivrisinekler ve karasinekler için doğal bir püskürtücü. Kaynar suda biraz fesleğen yaprağı bekletip suyu soğuduktan sonra vücudunuza bir sprey şişesi yardımıyla sıkabilirsiniz. Alın size doğal sinek kovucu.

KORUYUCU VE LEZZETLİ

Birbirine fayda sağlaması için bir araya ekilen, dikilen bitkilere ‘eşlikçi bitki’ deniyor. Beyaz sinekleri, kabak böceklerini, yaprak bitlerini ve lahana kurdunu kovan Latin çiçeği, harika bir eşlikçi bitki. Yırtıcı böcekleri kovarak kendisini ve diğer bitkileri korur.

KADİFE ELDİVENDEKİ YUMRUK

Kadife çiçeğinin kokusu yaprak bitlerini, sivrisinekleri ve hatta tavşanları kovar. Sebze bahçelerinde kadife çiçeğine sıkça yer verilmesinin nedeni bu koruyucu özelliği.

NANE VE BİBERİYE

Bahçenizde nane yetiştirip hem evinizin ihtiyacını taze taze karşılarsınız hem de karınca ve fareleri uzak tutarsınız. Biberiye de sebze böceklerini, karasinek ve sivrisinekleri uzak tutmaya yarayan hem de et yemeklerinde, salatalarda kullanabileceğiniz, kansere karşı koruyuculuğu yüksek olduğu belirtilen bir bitki.

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Dayanışma bölümünün bu haftaki konuğu Sevim Tüncer. İzmit’te bir çocuğuyla yaşayan Sevim Hanım, ahşap, deri gibi malzemelerle birleştirdiği örgü çantalar ve tepsiler üretiyor. ‘@sevimin_renkli_atolyesi’ adlı Instagram hesabında Sevim Hanım’ın ürünlerini görebilirsiniz. İstediğiniz renkte sipariş verip ürünleri kişiselleştirme şansınız da var.