Omega 3 deposu: Haşhaşlı börek tarifi

Tadını çok seveceğiniz ve yapımı da pratik olan haşhaşlı börek tarifi, oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için haşhaşlı börek tarifi arıyor ya da haşhaşlı börek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Haşhaşlı börek tarifi, haşhaşlı börek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Haşhaşlı börek tarifi

Haşhaşlı börek malzemeleri

1/2 paket yaş maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı ılık süt

3/4 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

3-4 su bardağı un

İç harcı için:

1 çorba kasesi haşhaş ezmesi

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Haşhaşlı börek yapılışı

Şeker ve yaş mayayı ılık sütün içerisinde çözdürün ve 2-3 dakika aktifleşmesini bekleyin. Elenmiş unu, sıvı yağı ve yumurta beyazını mayalı karışıma ekleyip karıştırın. En son tuzu da ekleyerek yoğurun. Hamurun yumuşak ama elinize yapışmayacak kıvamda olması gerekiyor. Mayalanması için 45-50 dakika streç filmle kapalı şekilde dinlendirin. Hamur 2 katına çıkınca tezgaha alın ve 5 bezeye bölün. Haşhaş ezmesinin içerisine sıvı yağı ekleyip karıştırın. Fırını 190 derecede ısıtın. Bezelerden birini un serpilmiş tezgaha alın ve mümkün olduğunca ince açın. Açtığınız hamurun üzerine, her yerine gelecek şekilde haşhaş ezmesinden sürün. Başka bir bezeyi alın ve onu da aynı şekilde açıp üzerine yine haşhaş ezmesi sürün ve bütün bezeler için aynı işlemi uygulayın. İki tane yarım daire oluşturacak şekilde, ortadan ikiye kesin ve üst üste koyun. Ardından 2 parmak kalınlığında şeritler kesin. Her kestiğiniz şeridi başından ve sonundan tutup ters yöne çevirerek burun. Şeritleri yağlanmış tepsiye ister düz, isterseniz döndürerek (Gül böreği gibi) dizin. Üzerlerine sıvı yağ sürüp, önceden ısıttığınız fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin ve sıcak servis yapın.



