Çay saatlerinin vazgeçilmezi haline gelen haşhaşlı poğaça tarifi evde yapılan enfes lezzetlerde. Sevdiklerinize hazırlamak için haşhaşlı poğaça tarifi arıyor ya da haşhaşlı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Haşhaşlı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

HAŞHAŞLI POĞAÇA TARİFİ

Haşhaşlı poğaça malzemeleri

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı toz şeker

1 yumurta

4 su bardağı un

2 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Haşhaşlı harç için malzemeler:

2 çorba kaşığı haşhaş ezmesi

4 yemek kaşığı toz şeker

5 çorba kaşığı sıvı yağ

Haşhaşlı poğaça yapılışı

Hamur malzemelerinden un hariç, diğerleri derin bir yoğurma kabına alınır ve homojen olana kadar karıştırılır. Ardından un azar azar eklenir. (Azar azar eklenmesi önemlidir; çünkü unun cinsine ve markasına göre koyulacak miktar değişebilir.) Yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmeniz gereklidir. Bütün hamur malzemeleri güzelce yoğrulduktan sonra üzeri örtülür ve yarım saat kadar mayalanmaya bırakılır. Ardından iç harcın malzemeleri karıştırılır. Mayalanan hamur merdane yardımıyla açılır. (bu noktada yapabildiğiniz kadar ince açmanız tavsiye edilir.) Harç karışımı eşit şekilde hamurun üzerine yayılır. Rulo hâline getirilir ve 2 parmak kalınlığında parçalara bölünür. Spiralli kısımları üste gelecek şekilde tepsiye eşit aralıklarla dizilir. Tepsi mayası için 20 dakika dinlenmeye bırakılır. İsteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülebilir ve fındık serpilebilir. Tepsi mayası da tamamlanan çörekler, önceden ısıtılmış 190° fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.



