Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Haşhaşlı revani tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Şerbetli tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan haşhaşlı revani tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, haşhaşlı revani nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız haşhaşlı revani tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
16 Eylül 2021, Perşembe 10:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştahları kabartan haşhaşlı revani tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı. Şerbetli tatlı sevenler "haşhaşlı revani nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız haşhaşlı revani tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ
Haşhaşlı revani malzemeler
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 kahve fincanı haşhaş
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı limon kabuğunun rendesi
Şerbeti için:
- 3,5 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- 3-4 damla limon suyu
Önce şerbeti hazırlayın, bir tencereye şekeri ve suyu koyun. Ocağın üstüne aldığımız tencere önce orta derecede, kaynadıktan sonra kısık ateşte olmalıdır.2-3 dakika sonra altını kaptın. İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin. Kek malzemelerini, kek yaparken kullandığınız sıralama ile yumurtaları ve şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın. Yoğurt ve yağ ekledikten sonra çırpın, limon kabuğunu, diğer malzemeleri eleyip ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı, yağladığınız cam tepsiye dökün. 175 derecede ısınmış fırında, üstü kızarıp, batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra, 4-5 dakika ılınması için bekleyin, keki de tepside dilimleyerek, üzerine soğumuş olan şerbeti kepçeyle azar azar yedirin. Tatlı soğuyunca buzdolabına kaldırın. En 4-5 saat buzdolabında dinlendirin, arzu ettiğiniz şekilde üzerini süsleyip servis edin.