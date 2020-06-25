Geleneksel bir lezzet: Haşhaşlı revani tarifi

Ağızda dağılan yumuşacık lezzetiyle ve enfes görünümüyle haşhaşlı revani tarifi, kendine hayran bırakan bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için haşhaşlı revani tarifi arıyor ya da haşhaşlı revani nasıl yapılır merak ediyorsanız "Haşhaşlı revani tarifi, haşhaşlı revani nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Haşhaşlı revani tarifi

Haşhaşlı revani malzemeleri

Hamuru İçin:

1.5-2 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı haşhaş

Yarım su bardağı portakal suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet portakal kabuğu rendesi

Şerbeti için:

2.5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu

Haşhaşlı revani yapılışı

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlıyoruz. Bir tencere içerisine su ve toz şekeri dökün. Biraz karıştırdıktan sonra pişmesi için bırakın. Şerbet kaynamaya başladığında içine limon suyunu damlatın ve birkaç dakika daha pişirin. Ardından ocaktan alarak soğumaya bırakın. Hamuru için, bir kabın içerisine toz şeker ve yumurtaları alın. Mikser yardımıyla çırpın. Üzerine yoğurt, sıvı yağ ve portakal suyunu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Ardından irmik, kabartma tozu, haşhaş, vanilin ve portakal kabuğu rendesini de ekleyin. Tüm malzemeleri özdeşleşinceye kadar çırpın. Daha sonra unu eleyerek yavaş yavaş harca ekleyin. Revani harcını çırptıktan sonra fırın tepsisine veya borcama güzelce yayın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen revaninin üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti tamamen çektiğinde dilimleyerek servis edebilirsiniz.



