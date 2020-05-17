Tadını çok seveceğiniz haşhaşlı rulo çörek tarifi oldukça pratik bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için haşhaşlı rulo çörek tarifi arıyor ya da haşhaşlı rulo çörek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Haşhaşlı rulo çörek tarifi: Haşhaşlı rulo çörek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Haşhaşlı rulo çörek tarifi

Haşhaşlı rulo çörek malzemeleri

Yarım bardak ılık süt

Yarım bardak ılık su

1 paket yaş maya

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 bardak civarında un

1 yumurta beyazı, sarısı hamurun üzerine

Zeytinyağ

100 gram haşhaş ezmesi

2 kaşık tereyağ

2 kaşık süzme bal

Haşhaşlı rulo çörek yapılışı

Öncelikle ılık su, süt, maya ve şekeri mayalanması için 5 dakika bekletin. Ardından zeytinyağ, un ve tuzu ekleyin ve yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun kabarması için 1 saat bekletin. Daha sonra hamuru alt üst katlayarak 4 bezeye ayırın. Bezeleri ince ince açın. Haşhaşın içine 2 kaşık zeytinyağ, tereyağı ve 2 kaşık kadar suyu ekleyin. Hazırladığınız haşhaşlı harcı hamura güzelce sürün ve rulo yapın. Rulolardan eşit büyüklükte parçalar kesip fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Üzerlerine zeytinyağ ve yumurta sarısı karışımını sürün ve 20 dakika yarım saat kadar daha fırında mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece ayarlı fırında kızarana kadar pişirin.

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