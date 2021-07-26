Yumuşacık hamuru ve enfes şerbetiyle hafızalarını kazınacak haşhaşlı şekerpare tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Haşhaşlı şekerpare tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE TARİFİ

Haşhaşlı şekerpare malzemeler

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un(kontrollü ekleyelim)

Şerbeti için:

3,5 su bardağı toz şeker

4,5 su bardağı su

1-2 damla limon suyu

Üzerini bulamak için:

1 küçük kâse haşhaş (sarı)

1 su bardağı süt

Haşhaşlı şekerpare yapılışı

Önce şerbeti hazırlayın. Şekeri, suyu tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayan şerbete limon suyunu da ekleyin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatıp ılımaya bırakın. Yoğurma kabına yumuşak tereyağı, sıvı yağ, şeker, yumurta ve Hindistan cevizini alın güzelce karıştırın. Daha sonra irmik, vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyin. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Önce süte batırıp daha sonra haşhaşa bulayın. Fırın tepsisine dizin. Bütün hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.



