Hem görüntüsüyle iştahları kabartan hem de lezzetiyle hafızalara kazınan haşhaşlı sultan tatlısı tarifi, enfes bir lezzet. Peki, haşhaşlı sultan tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız haşhaşlı sultan tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

HAŞHAŞLI SULTAN TATLISI TARİFİ

Haşhaşlı sultan tatlısı malzemeler

250 gram yumuşacık tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

2 yemek kaşığı bitter kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3-3,5 su bardağı kadar kontrollü un

Bulamak için :

1 su bardağı süt

1 su bardağı gri haşhaş

Şerbeti için :

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

HAŞHAŞLI SULTAN TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti için tozşekeri ve suyunu küçük bir tencereye alarak karıştırın, içine limon suyunu ilave ederek 10 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı alın.

Şöyle bir güzel karıştırın, sonra hindistancevizi ve irmiği ilave ederek biraz daha karıştırın ve sonrada ununu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.

Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur olmalıdır, o yüzden ununu 3 bardaktan sonra kontrollü ilave edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Hamur toplarını ilk önce süte batırıp çıkarın, sonra da her yerini haşhaşa bulayarak tepsiye yerleştirin. ( tepsiyi yağlamayın ).

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 20, 25 dakika kadar pişirin, kakaolu olduğu için kontrollü pişirin.

Piştikten sonra fırından çıkarın, beş dakika kadar, ilk sıcağı çıktıktan sonra şerbetini üzerine dökün.

1, 2 saat kadar sonra şerbetini çekecektir.



