Hashtag filminin afişi ve teaserı yayınlandı

Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber’in birlikte yazdıkları film, zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan Damla, Balaban, Öner, Gülben, Yaman ve Eylem isimli altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor.

Filmde kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan nasıl kurtulacaklarını çözmeye çalışırken başlarına gelenler anlatılıyor. Hashtag filminin ön afiş ve teaser’ı görücüye çıktı.

Hashtag korku sinemasına farklı bir açıdan bakarak, sosyal medyada ünlenmiş fenomenlerin yüreğine korku salıyor. Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban, Ergülcan Akıncıoğlu, İrem Diri, Eren Emingil ve Elif İlkim Katmerci’nin rol aldığı Hashtag 24 Nisan’da CGV Mars dağıtımıyla vizyonda olacak.

Hashtag filminin konusu

Damla, Balaban, Öner, Gülben, Yaman ve Eylem 20’li yaşlarının ikinci yarısına gelmiş, kariyerlerine internet videoları çekerek başlamış ve zamanında çok iyi paralar kazanmış influencer’lardır. Giderek kendilerini yenileyemedikleri ve arkalarından gelen yeni nesille rekabet edemez hale düştükleri için sıradanlığa düşmüş, kazançları azalmaya başlamış bir halde çıkış yolu aramaktadırlar. Geçmişte yaşadıkları bir olay nedeniyle uzun süredir bir araya gelmeyen grup, bir yapım şirketinden aldıkları ilginç bir film görüşmesi çağrısı üzerine bir araya gelirler. Damla ve diğerleri yapım şirketinin ofisinde, kendilerini karşılayan asistan kızdan filmle ilgili bilgileri alırlar. Hiç görmedikleri bir yönetmen ve senaryo olmamasına karşın film teklifini kabul eden grup, çekim mekanı olan görkemli dağ evine giderler. Film, bu altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor.