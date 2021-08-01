Bol kıymalı ve cevizli haşlama içli köfte tarifi ile misafirleriniz parmaklarını yiyecek. Peki, haşlama içli köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Haşlama içli köfte tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Haşlama içli köfte malzemeler

1,5 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

2 su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Köftenin iç harcı için:

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

4-5 dal maydanoz

1 çay bardağı ceviz içi

Haşlama içli köfte yapılışı

Yağları tencereye alıp eritin. Erimiş yağın üstüne kıymayı ekleyip kısık ateşte kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tencereye iri iri doğranmış soğanları ilave edin. Devamında soğanlar da birazcık kavrulunca salça ve tuz hariç baharatları da ekleyerek kıymayı kavurun. Kıyma kavrulup ocağın altı kapanınca tencereye kıyılmış maydanoz, tuz ve doğranmış ceviz ekleyin ve hepsini harmanlayın. Arada sırada karıştırmayı unutmadan iç malzemeyi iyice soğutun, buzdolabına kaldırın. Tencereye bulguru, irmiği ve baharatları koyup üstüne de 2 bardak sıcak su ekleyip malzemeyi şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını hemen kapatın (su bulgurla aynı seviyede olmalı). 10-15 dakika bulgurun kabarmasını bekleyin. Devamında köfte dış malzemesi yazan un, salça ve yumurtayı da kabarmış bulgura ekleyerek harcı iyice yoğurun. Harcı 10 dakika daha yoğurun; harcı yoğururken, ellerinizi arada sırada ıslatmayı ya da arada sırada harcın üstüne su serpmeyi unutmayın ki harç kolay yoğurulsun. Harç macun kıvamında bir hamur olmalı ve yoğurma kabından kolay ayrılmalı. Yağladığınız elinizle köfte dış hamurundan küçük parçalar kopartarak hamuru poğaça yapar gibi parçalara ayırın. Avuç içinde hamurları yuvarlayın sonra yanınıza bir tabak içinde su alın, elinizi suya batırın. Baş parmağınızı hamurun tam ortasına batırın diğer kalan 4 parmak hamurun dışında olacak diğer el de hamuru alttan tutarak bunlara destek verecek. Kısaca baş parmak hamurun tam ortasında olacak siz dışta kalan parmaklarınız ile hamuru hafiften tutup bastıra bastıra çevirerek nazikçe inceltin. Hamura bardak şekli verin. Daha önceden hazırlanan soğuyan köfte iç harcından ikişer tatlı kaşığı kadarını hamurların içine doldurun ve yine ıslattığınız ellerinizle köftelerin ağızlarını büzerek kapatın. Avuç içinde yuvarlayarak köfte şekli verin. Haşlama suyu kaynayana kadar siz hazır olan köftelerinizi 10-15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Su kaynayınca içine 1 çay kaşığı limon tuzu ve biraz da tuz atın. Köfteleri üst üste gelmeyecek sıkışık olmayacak şekilde kaynayan suya bırakın. Köfteler tuzlu suda su yüzeyine çıkınca en fazla 4-5 dakika daha haşlayın. Sıcak servis edin.







