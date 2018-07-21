Haşlanmış limon diyeti gerçekten zayıflatıyor mu?

Biz diyetisyenler çok alıştık danışanlarımızın ya da etrafımızdaki insanların bize sıkça “Şöyle bir diyet ya da böyle bir besin/bitki/bitki çayı/ürün varmış, çok hızlı kilo verdiriyormuş… Ne düşünüyorsunuz? İşe yarar mı?” gibi sorularına. Hacettepe’den mezun olduğumdan beri 14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Özellikle zayıflama alanında çalışıyorum ve kişilerin ideal ağırlıklarına ulaşmalarına, fazla kiloya bağlı bozulmuş kan değerlerinin düzene girmesine şahit oluyor, onlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırdığım için mutlu oluyorum. Meslek hayatımın başından beri sürekli sağlıklı olup olmadığını düşünmeden, mucizevi ve hızlı kilo verdiren diyetler peşinde koşan bir grup insan modeli ile karşılaşıyorum. Çıkan her popüler diyeti deneyerek metabolizmasını bozan ve sağlığıyla oynayan insan grubu var.

HAŞLANMIŞ LİMON DİYETİ İLE GERÇEKTEN KİLO VERİLİR Mİ?

Şimdilerde internette “Haşlanmış limon diyeti ile 1 ayda 20 kg verin!” şeklinde bir haber görüyorum. Bu diyete göre 2-3 parça zencefil, 5 adet limon, 4-5 diş sarı>

HİÇBİR BESİN TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİL!

Limonun güzel tarafı salatalarda lezzet verici olması ve yağa, tuza olan gereksinimi azaltmasıdır. Şekerli, kalorisi yüksek bir içecek yerine ev yapımı bir limonata içmek elbette çok daha doğru bir tercih olacaktır. Limon hayatınızda hep var olsun, yemeklerimize ve içeceklerimize tat katsın, sağlığınızı korusun. Detoks içeceklerde yerini alsın ve metabolizmamızı hızlandırsın ama kaynatmadan! Ne olursa olsun yeterli ve dengeli beslenmediğiniz, hareket etmediğiniz sürece hiçbir besin ya da hiçbir kür mucize değildir, olamaz!

‘DİYET’ KELİMESİNDEN UZAK DURMAK SİZİN ELİNİZDE

Kilo vermek istiyorsanız profesyonel yardım alın ve mutlaka kararlı, azimli ve sabırlı olup size söylenenleri uygulayın. Hızlı verilen kiloların çoğunun sudan olduğunu ve giden kiloların fazlasıyla geri geleceğini de unutmayın! Sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirerek hayatınız boyunca ‘diyet’ kelimesinden uzak durmak sizin elinizde!







