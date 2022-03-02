Yemek Haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

Haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

Yemek

Haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

Genellikle haşlanmış yumurta sabah kahvaltılarında tercih edilen bir besin kaynağıdır. Bir gün öncesinden haşlayabilir ya da fazla gelen haşlanmış yumurtayı saklayıp daha sonra yiyebilirsiniz. Peki, haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

02 Mart 2022, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Fazladan haşlanmış yumurtayı atmak yerine 1-2 gün taze bir şekilde saklayabilir ve yeniden tüketebilirsiniz. Peki, haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

HAŞLANMIŞ YUMURTA BAYATLAMADAN NASIL SAKLANIR?

Yumurtayı haşladıktan sonra delikli bir kaşık ile sudan alın ve buz dolu bir suyun içine atın. Böylelikle yumurtayı şoklamış oluyoruz. 

Buz dolu sudan aldığınız yumurtayı saklama kabına koyarak buzdolabında 2 gün saklayabilirsiniz.

Her gün yumurta haşlamak yerine 2 günde 1 haşlayıp bu numarayı uygularsanız vakit kazanmış olursunuz. 

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