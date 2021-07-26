Haşlanmış yumurta diyeti zararlı mı?

Adı her ne kadar 'haşlanmış yumurta diyeti' olsa da, bu diyet sadece yumurta yemekten ibaret değil. Son yıllarda trend haline gelen haşlanmış yumurta diyetinde, günde 3 yumurta yemenin kilo kaybettireceği öne sürülüyor. Haşlanmış yumurta diyetinde, kahvaltıda en az 2 yumurta, öğle ve akşam yemeklerinde ise birer yumurta tüketiliyor. Kahvaltıdan sonra ise derisiz beyaz et, balık, kereviz ve soğan gibi nişastasız sebzelere izin veriliyor. Meyve ise sınırlı sayıda tüketiliyor ve az miktarda yağ tüketmeye izin var. Haşlanmış yumurta diyetinde egzersiz zorunluluğu da yok. Ancak isteyen yapabilir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA DİYETİNİN ZARARLARI

Express'e konuşan uzmanlar, haşlanmış yumurta diyeti konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre haşlanmış yumurta diyeti, kilo vermeye teşvik edebilir. Ancak bu durum uzun vadeli olmayacak ve vücut dengeli bir beslenme sağlayamayacaktır.

Yumurta besleyici bir protein kaynağı olmasının yanı sıra D, A, B12, B2 vitaminleri ile folat ve iyot içerir.

Her ne kadar yararlı olsa da yumurta sarısı kolesterol açısından yüksektir ve haşlanmış yumurta diyeti bazı kolesterolünüzün yükselmesine neden olabilir. Bu durum da damarlarınızın tıkanmasına neden olur ve kalp problemleri ile felç geçirme riskinizi artırır.

GÜNDE KAÇ YUMURTA TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar kolesterolden korunmak için haftada 3 ya da 4 yumurta yemenin yeterli olacağını söylüyor. Kalp hastalığı geliştirme riski yüksek olan kişilerinse haftada 3'ten fazla yumurta yememeleri gerekiyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi, yumurta tüketimini sağlıklı ve dengeli bir diyetin parçası olarak niteliyor. Ancak tuz ve yağ olmadan pişirilmesi son derece önemli. Aksi halde yumurtanın yağ içeriği yüzde 50 oranında artabilir.







