Haşlanmış yumurtayı 3 saniyede soymanın pratik yolu
Birçok faydası bulunan yumurtayı genellikle haşlayarak tüketiyoruz. Haşlanmış yumurta hem daha faydalı hem de daha kolay hazırlanıyor. Yumurtayı soyma kısmı ise biraz zahmetli oluyor ve beyazının da parçalanmasına neden olabiliyor. Sizi haşlanmış yumurta lezzetine hızlıca kavuşturacak basit soyma yöntemi haberimizde.
12 Şubat 2022, Cumartesi 13:07 Son Güncelleme:
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HAŞLANMIŞ YUMURTAYI SOYMANIN BASİT YOLU
- Haşlanmış yumurtayı kalın bir su bardağının içine alın ve yarısını suyla doldurun.
- Daha sonra ilk sıcağı çıkan yumurtayı içi su dolu bardağın içine alın.
- 4 parmağınızla bardağın ağız kısmını iyice kapatmaya çalışın.
- Boşta kalan baş parmağınızla da bardağın altına destek atın ki barda kayıp düşmesin.
- Bütün adımları tamamladıysanız hızlıca lavaboda bardağı çalkalayın.
- Bu sırada parmaklarınızdan sular çıkabilir.
- 3 saniye sonra bardağa baktığınızda kabuk bir yerde yumurtanın ise başka bir yerde olduğunu göreceksiniz.
- İşte bu kadar basit!