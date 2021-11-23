Hasret kalmak, sevdiklerinden uzak olmak bir insanın çekebileceği en zor duygular arasında yer alıyor. İnsan sevdiğinin yokluğuna alışamazken, kısa, uzun ve anlamlı hasretlik ile ilgili sözlerle içinde bulunduğu bu zoru durumu dile getirmeye çalışıyor. İşte, kişinin kalbinde hissettiği acıyı en iyi şekilde ifade eden hasret sözleri…

2021 KISA, UZUN VE ANLAMLI HASRETLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bana hasretin ne demek olduğunu sen öğrettin.

Sanma ki sevmek sadece beraber olmaktır. Senin olmadığın zamanlarda bile seni yüreğinde yaşatabilmektir.

Aşk, sevdiğine hasret kalmakmış…

En çok da yüreğim özledi seni…

Kalbim seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır.

Aramıza uzun yollar, kocaman okyanuslar koydun! Beni buralarda yapayalnız bırakıp nerelere kayboldun?

Ben bir topraksam sen de suyumsun, ben bir yapraksam sen dalımsın, ilkbahar olsam sen yazımsın…

Özlemek geçmişle ilgili değil, gelecekle ilgilidir. Artık yok diye değil, bir daha olmayacak diye üzülür insan.

Sen benim içimde kanayan bir yarasın. Hasretimi görsen yokluğundan utanırsın.

Yalnızlık çöllerde veya denizlerin mavi derinliklerinde olmak değil, seni arayıp da bulamamaktır.

Gel gel berü ki savm u salatin kazası var, sensiz geçen zaman-ı hayatın kazası yok.

Tek bir bedduam var her sarıldığın insanda beni hatırla.

Kar beyazdır ölüm ellerinden, gülüm yine yoksun diye düşmanım her güne!

Sensiz her şey yarım, yarim.

Beklemek güzel ama eğer beklenen gelecekse. Özlemek de güzel ama eğer özlenen de özlüyorsa…

Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, sol yanın uzaklarda ise yapayalnızsın.

Gitmek unutmak değildir sen bunu biliyorsun, aklımda gözlerin varken sen buna gitmek mi diyorsun?

Geceler uyumak için değil, özlemek için var gibi.

Aklımdan çıkmıyorsun, sensiz bomboş bu hayat, susma öyle ne olur, bana kendini anlat.

Hasretle baktıkça sana, kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe, delinir bağrım ta derinden.

Saatlerce sarılsak da fark etmez, bıraktığım anda yine özlerim.

Hasret denilen şey acıdaki lezzetin ta kendisi olsa gerek, yoksa ayrılık neden aşkı çoğaltsındı ki.

Sen ruhuma cemre diye damladıktan sonra ben bu bedeni neyleyim. Aşk da sen hasret de sen ben de sen.

Bir gülün peşinde koşanlar çiğnedikleri kır çiçeklerinin farkına varmazlar.

Ne olurdu saadetlerin en büyüğü işte ellerimde al, diyebilseydim anlardın ve hiç gitmezdin, değil mi, bir gün olduğun gibi kal diyebilseydim.

Dostu yok gecelerin, geceler çok uzun, geceler bir ömür ömür dediğin bir tutam ümit, ümidi yok yarınların, tıpkı senin yokluğun gibi ve ben biraz daha sana hasret.

Benden çok uzakta olsan da sana sarılıp dokunamasam da sana sesimi duyuramasam da kalbimizin bir olduğunu ve senin de beni ben kadar özlediğini biliyorum.

Bir bulut gibidir benim kalbim başka yüreklerle çarpışır yağmur yağdırır ve bu yağmurda sadece vazgeçemediklerim ıslanır şimdi dokun saçlarına mutlaka ıslaktır!

Biraz buruk bir duygu yüklenirse yüreğine gözlerin zaman zaman takılırsa uzaklara kulakların ansızın çınlarsa bil ki bir yerlerde delice özleniyorsun.

Seninle dolu rüyalardan uyandım. Gecenin ilk tatlı uykusundan. Rüzgârların alçaktan estiği yıldızların parladığı saatlerde…

Şimdi daha iyi anlıyorum ki, nefes almak değilmiş, yaşamak ateşlerde yanmak gibi bir şey severken bile sensiz olmak.

Geceler çok uzun gecelerin dostu yok, geceler bir tutam ümit, yarınların ümidi yok, aynı senin yokluğun gibi… Yarın ben sana daha hasret.

Yorgunum özlemekten hayalini ağlarım gözlerimde yaşlar seli unutmadım yıllardır bir de ben ağlarken gittiğini. Dayanamam inan dayanamam buna unutamam bir an dokunamam sana harcanırım uğruna aldırmadan zamana diyemem dilim varmaz diyemem elveda.

Gözlerine bakınca hasretini silip, kuş olup yanına uçasım geliyor. Kuş olamam belki ama seni bir ömür sevebilirim.

Bu hasretin süresi yok, bir gün sona eresi yok.

Bu ne yaman ayrılıkmış geçti gitmedi varlığını yokluğuna sordum olmadı yar yüreğim derdine çakıldı çatladı yar ateşin içinde söndürdüm ölmedi.

HASRET SÖZLERİ

Hasretin yetti cana, gel gayrı gel canım cananım, ömrüm yoluna feda bitsin ayrılık.

Hasretinle yandı gönlüm yandı yandı söndü gönlüm evvel yükseklerden uçtu düze indi şimdi gönlüm aramızda karlı dağlar hasretin bağrımda kışlar başa geldi olmaz işler yokluğundan öldü gönlüm gözlerimde kanlı yaşlar hasretin bağrı kışlar başa geldi olmaz işler yokluğundan öldü gönlüm.

Her zaman duyamadığımız o toprak kokusu bu zamanda aranan gerçek sevgiler gibi yağmur arkasında saklı olan toprak kokusu gibi ortaya çıksa keşke.

Seni sensiz, senden uzakta yaşamak ne zormuş.

Yalnızlık çok güzeldir ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

Öyle özlersin ki gel diyemezsin, sadece beklersin.

İçimde bir sıkıntı bir kasvet. Bir duman. Dünya dar gelir inan seni düşündüğüm an titreyen ellerimde sevgimiz Arapsaçı umurumda değil zaman çalsa da bilmem kaçı zincirlere vurulur umutlar liman liman…

Yalnızlık; müziğin bile seni dinlemesidir.

Sana kırgın sana hasret yine ben...

Yokluğunun yan etkisi olsa gerek, yine gözlerim su kaçırıyor.

Zehir bile olsan bir yudumda içerdim seni! Sadece sana olan hasretimin son bulması için...

Çok özlersin ama gel diyemeden sadece beklersin.

Bazen mutlu olmaktan ziyade sadece onunla olmak istersin.

Gecenin en tatlı uykusundan seninle dolu rüyalar ile uyanıyorum.

Saat kaç sevgilim? Burada vuslatı hasret geçiyor.

Birini sevmenin en güzel yanı özlemdir, beklemenin en güzel yanı ise sevgiliye kavuşmaktır.

Eğer birini özlüyorsa mevsim yaz da olsa üşürsün.

Şu an benden uzaklarda olsan da sana sarılamasam da, dokunamasam da, sesimi duyuramasam da kalplerimizin birlikte olduğunu ve beni özlediğini biliyorum.

Bu özlemek değil bildiğin yangın!

Yokluğun yağmura yazı yazmak gibi zor, her günün sonunda seni özlüyorum.

Hasretin içime mühür olmuş.