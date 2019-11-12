Hassas ciltler için temizlik ürünleri

Atopik Dermatit veya Atopik Egzama, kaşıntılı bir deri rahatsızlığıdır ve kronik olarak tekrarlayan bir seyri vardır. Alerjik cilde sahip olanlar, bebekler ve çocuklar gibi ortamda kullanılan kimyasallara karşı aşırı duyarlılık gösterir ve etkilenir. İçeriğinde bulunan doğal Karbamit ile ciltteki nemi korumaya yardımcı olan yeni Frosch Zero Serisi, çamaşır, bulaşık ve ev temizliğinde, kimyasallara duyarlı çok hassas ciltlere dost formülüyle güvenle kullanılabiliyor.

Çevre dostu olduğu Ecolabel, alerji dostu olduğu da Ecarf sertifikalarıyla kanıtlanan yeni seri, bulaşık, çamaşır ve ev temizliğinde yardımcınız oluyor.