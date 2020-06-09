Hassas ciltlere özel, parfüm içermeyen yepyeni bir seri

Yeni Nivea Hassas Ciltlere Özel Yüz Temizleme ve Bakım Serisi, parfüm içermeyen nazik formülüyle %100 güzellik vadediyor. Sadece Watsons’larda satışa çıkarılan yeni seri, hassas cilde sahip olanlar tüketicilerin yüz temizleme ve bakım rutininin vazgeçilmez parçası olmaya hazırlanıyor.

Seride yer alan Hassas Gündüz Kremi cildi makyaja hazırlayıp günlük bakım ihtiyacını karşılarken, Hassas Makyaj Temizleme Ürünleri cildin nazik bir şekilde derinlemesine temizlenmesini sağlıyor.

Nivea Hassas Makyaj Temizleme Mendilleri, dexpanthenol içeren Nivea Temizleme Losyonu formülüyle, suya dayanıklı makyajı ve maskarayı pratik bir şekilde çıkarır. Parfüm ve alkol içermeyen mendiller cildi nazikçe temizler, nemlendirir ve bakım yapar.

Nivea Hassas Göz Makyaj Temizleyici, saf su ve papatya özü ile zenginleştirilmiş formülüyle; suya dayanıklı makyajı ve maskarayı nazik bir şekilde çıkarır. Parfüm ve alkol içermeyen formülüyle hassas göz çevresini ve kirpikleri korur.

Nivea Hassas Makyaj Temizleme Sütü, saf su ve üzüm çekirdeği yağı ile zenginleştirilmiş ve parfüm içermeyen formülüyle; günlük kir ve makyaj kalıntılarını nazikçe giderir. Cildi temizler ve derinlemesine nemlendirir. Hassas ciltlerin 3 ana sorunu olan; kızarıklığa, kuruluğa ve gerginliğe karşı etkili sonuç sağlar.

Nivea Hassas Gündüz Kremi, meyan kökü ve üzüm çekirdeği yağı ile zenginleştirilmiş ve parfüm içermeyen formülüyle; cildi 24 saate kadar yoğun şekilde nemlendirir ve cildin nem dengesini sağlar. Hassas ciltlerin 3 ana sorunu olan; kızarıklığa, kuruluğa ve gerginliğe karşı etkili sonuç sağlar. Tahrişe karşı cildin doğal bariyerini güçlendirir. Cildi güneşin zararlı etkilerine ve diğer dış etkilere karşı korur.