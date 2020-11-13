Hasta babasına yardım için oyun oynadı

Kanadalı bir çocuk, babasının kanser hastası olduğunu öğrendiği andan beri tedavi masrafları için durmadan çalışıyor. Twitch adlı sosyal medyada zylTV kullanıcı adına sahip çocuk, haftanın beş günü her gün 10 saat oyun oynayarak yayın yapıyor ve kazandığı bağışlar ile babasının tedavisine destek olmaya çalışıyor. Gelin haberin detaylarına birlikte bakalım.

Babasının kanser hastalığına yakalandığını öğrenen küçük bir çocuk, babasının tedavi masrafları için bağış toplamaya karar verdi

Twitch adlı bir platform üzerinden ZylTV adıyla yayın yapan Kanadalı çocuk, haftanın beş günü her gün 10 saat oyun oynayarak bunu yayınlıyor. Yayın sırasında topladığı bağışlar ile babasının tedavi masraflarını karşılamayı umuyor.

Babasına 3. evre Rektum kanseri teşhisi kondu

Zyl’nin babasına 2018’in Eylül ayında 3. evre rektum kanseri teşhisi konuldu fakat hastalık akciğerlere ve karaciğere de yayıldı. Bu durum da kanserin 4. evreye ilerlemesine sebep oldu

Doktorların söylediğine göre Zyl’nin babası, eğer hiç tedavi görmesse yalnızca bir yıl yaşama şansına sahip. Fakat alacağı 3 yıllık kemoterapi, Zyl’nin babasının yaşam şansını %20 arttırabilir.

Babası yayına katıldı

“Bununla yaşamak oldukça zor. Bazı günler acıdan yürüyemeyecek durumda oluyorum. Günlerce yatmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hareket bile edemiyorum. Ama savaşmak zorundayım.”

İlk yapılan bağışlardan biri coL MackWood adlı kullanıcıya aitti. coL MackWood, $25 bağış yaparak ilk bağışı gerçekleştirmiş oldu

İnternet ve oyun alemi için bu denli popüler birinin bağış yapması, Zyl için büyük bir şans oldu. Bu olaydan sonra hızla bağış toplamaya başlayan Zyl, hedefi olan 5 bin Kanada dolarını toplamakla kalmadı toplamda 13 bin Kanada doları bağış toplamış oldu.

Toplanan bağışın 5 bin doları direkt olarak tedaviye kullanılacak





İlgili Haberler Tavuk parçalarının içinden yüz maskesi çıktı







