Kalabalık, aydınlatması zayıf ve sesli konuşmaların bir uğultuya dönüştüğü bir işyeri düşünün. Bir süre sonra da kendinizi yorgun, bitkin, stres altında ve sinirli hissetmeye başlarsınız. Hasta hissiyatına kapılır ve şikayetleriniz artar. Belki de birçoğumuz bu ve buna benzer şikayetler yaşadınız. Bu adı aslında “Hasta Bina Sendromu”.

UZAKLAŞTIKLARINDA ŞİKAYETLER AZALIYOR

Hasta bina sendromu, bazı binaların insan üzerinde yarattığı etkilerin hastalık olarak dışa vurumu olarak nitelendiriliyor. İnsanların hastalık şikayetlerinin olması ve binadan uzaklaştıklarında şikayetleri gerilemesi şeklinde seyreder. Şikayetler ani olarak meydana gelir. Gözde kızarıklık, gözde kaşıntı, burun tıkanıklığı, nezle, ciltte iritasyon, baş ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı ile seyreder.

NE YAPMAK GEREKİR?

Hasta bina sendromundan korunma ve kontrol için yapılması gerekenler arasında hava dağılım hızını artırmak, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin standartlara uygun yapılması, eğer güçlü kirleticiler mevcutsa (tuvalet, fotokopi ve printer kullanılan alanlar gibi) havanın doğrudan dışarı atılması gibi önlemler bulunuyor.

Açık ofis dizayn hava temizlenmesi için koruyucu bir yöntemdir. Doğal ışığın girmesini sağlayan tavan pencereleri, teras bahçeleri, karbonmonoksidi ve formaldehidi emen iç ortam bitkileri, binada yaşayanlar arasında iletişimi artırmak, sigara yasağını uygulamak da alınması gereken diğer tedbirlerdir.

DOĞAL HAVALANAN BİNALARDA ŞİKAYETLER AZALIYOR

Almanya kaynaklı bir alan çalışmasına göre de bina biyolojisinde dikkat edilmesi gerekenler arasında binanın jeolojik olarak uygun yerde olması (yaşam alanları endüstri merkezlerinden ve ana trafik arterlerinden uzakta olmalıdır ve yeterli yeşil alan boşluğu içermelidir), inşaatta doğal, katkısız ve nontoksik malzeme kullanılması, duvarlar, tavan ve tabanların küf oluşumuna yatkın olmaması, zeminin su geçirmez olmasıdır.

Doğal havalanan binalarda çalışanların havalandırmalı binalarda çalışanlara göre her zaman daha az şikayetleri mevcuttur.