İstanbul Pendik'te 29 Mart tarihinde Corona Virüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtiliyor.

Ambulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nın Corona Virüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi. Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.

Şüpheli Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamenin gönderildiği 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

#olayıngeçmişi

İstanbul'da corona virüs şüphelisi hastayı almaya giden 112 ekibi saldırıya uğradı. Saldırgan önce hastanın kimliğini sordu, cevap alamayınca ise aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan 112 ekiplerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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