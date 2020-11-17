Ariel Cordova-Rojas isimli kadın, 30'uncu yaş gününü kutlamak için New York'taki Jamaica Körfezi vahşi yaşam alanında bisiklet sürüyordu. Daha sonra çimlerde oturan bir kuğu fark etti. Genç kadın, önceleri vahşi kuşlar için kurulan bir kurumda çalışıyordu. Kuğuda bir gariplik olduğunu fark eden Ariel, hemen onu paltosuna sardı ve uzun bir yolculuğa çıktı.









Önce bisikletiyle parkın sonuna kadar gitti. Yakında bulunan Brooklyn Hayvan hastanesi kapalıydı bu nedenle yaklaşık 8 kiloluk kuğuyla birlikte 1 kilometre kadar yürümesi gerekecekti. Ancak onun bu halini görenler, arabayla tren istasyonuna kadar yardım ettiler.

Fotoğraf: @urbanwingznyc

Metroya binen Ariel, Vahşi Kuş Derneği'nin bir kolu olan kliniğe gitti. Tıpkı Ariel'in düşündüğü gibi kuşun çok hasta olduğu ortaya çıktı.

Bu durumun 30'uncu yaş günü hediyesi olduğunu söyleyen Ariel ise yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Kuğular normalde çok agresiftir ancak onun böyle hareketsiz olduğunu görünce bir terslik olduğunu anladım. Bu olay 20'li yaşlarımın bitmesi için harika bir yol oldu. Nerede ihtiyacı olan bir hayvan varsa, orada olacağım.





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