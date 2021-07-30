Hasta olana erken emeklilik

Tabi bunun belli şartları var. Öncelikle çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’ bulunmalı. Rapor, il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurulduktan sonra sevk edilen hastanelerden alınıyor.

10 YILLIK ŞARTTAN MUAFİYET

İkincisi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğu tespit edilen kişinin, en az 1800 gün prim ödemesinin olup olmadığına bakılıyor ve en az 10 yıl sigorta süresi varsa maaşa bağlanıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda, 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Sağlık sorunlarının ilk sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olmasına dikkat ediliyor.

KANSER TEŞHİSİ KONULDUĞUNDA

Maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malul aylığı alabiliyor. Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malul aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp devam ediyorsa maaş da devam ediyor.

KORONADAN DOLAYI...

Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malul aylığı bağlanabiliyor. Bağkur’lu esnaf da bu haklardan yararlanabiliyor. Ayrıca koronadan dolayı işgücü kaybı olan ve koronavirüs tanısı konulan sağlıkçının kendisine, vefatı halinde ise hak sahibi yakınlarına da malullük aylığı bağlanacak. Sağlık Bakanlığı’nın geçen yılın sonunda yayımladığı genelgeye göre, artık koronavirüs tanısı konulan sağlıkçıya da malullük aylığı bağlanabilecek.

GEÇİCİ AYLIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLENLER

Kanser (baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl miyelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri), epilepsi, demans beyin tümörleri, parkinson sendromu anemi, kol, bacak gibi organ kaybı, behçet hastalığı, gastrointestinal kanamalar, karaciğer sirozu Karaciğer nakli Kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, kalp nakli, böbrek nakli, akciğer nakli, tüberküloz AIDS Serebral palsi, multiple skleroz zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı) şizofreni, bipolar bozukluk, görme azlığı, retina kanamaları, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı olanlar.