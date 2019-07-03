Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var
Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Seydişehir’den Konya’ya kalp krizi geçiren Yusuf K.’yi götüren Fahri V. idaresindeki ambulans, kavşakta Nuri K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
DEVRİLEREK YAN YATTI
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans devrilerek yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü Fahri V., sağlık personeli Şerifenur K., Lokman N. ve ambulansın içerisinde bulunan hasta Yusuf K. ile otomobil sürücüsü Nuri K. yaralandı.
KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA İÇİN HAVA AMBULANSI İSTENDİ
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kalp krizi geçiren ve kazada yaralanan Yusuf K. ise hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.