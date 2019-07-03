Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı! Yaralılar var Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı